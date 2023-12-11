محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي بجائزة الأفضل في أفريقيا الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان اسم أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، وذلك في الحفل الذي سيقام مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش بالمغرب.

من المنتظر أن يكون حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 استثنائيًا للغاية، وسط ظهور عربي قوي، ومنافسة شرسة على مختلف الأصعدة داخل القارة السمراء، ويتواجد ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح، نجم ليفربول، مع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

محمد صلاح يترقب إنجازًا تاريخيًا الليلة:

يوجد الفرعون المصري محمد صلاح للمرة الخامسة في القائمة النهائية بين أفضل لاعب 3 لاعبين في أفريقيا، وتمكن من حصد الجائزة مرتين عامي 2017 و2018، ويبحث صلاح عن استعادة جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، بعدما تواجد في الوصافة آخر نسختين في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ويسعى صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي ومعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات.

وعلى صعيد الإنجازات فلم يتمكن محمد صلاح من تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، لكنه شارك في 51 مباراة مع الريدز بالمسابقات كافة، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

موعد انطلاق حفل الأفضل في أفريقيا 2023

من المقرر أن ينطلق حفل الأفضل في أفريقيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب، 8 مساءً بتوقيت مصر، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في المغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط العام الماضي.

القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023

يذاع حفل جوائز الكاف 2023 على قناة الرياضية المغربية الأرضية وقناة بي إن سبورت HD.