في اليوم الثاني للانتخابات: "الخدمات الإدارية" توفر كراسي متحركة لأصحاب الهمم من العمال

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، تذليل العقبات بكل اللجان النقابية التابعة لتصنيف نقابة الخدمات الادارية و تقديم الخدمات لاصحاب الهمم من العمال والموظفين ذوى الارادة الصلبة الذين عبروا عن رأيهم فى المشاركة بالعرس الديمقراطى وانتخاب رئيس مصر الحديثة مؤكدا ان النقابة وفرت كراسى متحركة واعضاء من اللجان النقابية لاصطحابهم الى لجان الاقتراع.

سجلت غرفة عمليات نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية باشراف هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر لليوم الثانى على التوالى أعلى نسبة مشاركة وتوافد بالالاف لعمال الخدمات الادارية على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية انطلاقا من الحرص الشديد على الادلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وفقا لما أقره الدستور فى مباشرة حقوقهم السياسبة..

أضاف " المهيرى ان مسئولى الحشد بغرفة العمليات الرئيسية ونظائرها الفرعية مستمرون فى تنفيذ اقوى برنامج توعزى بحقوق العمال والحفاظ عليها من خلال اختيار رئيس للوطن لاستكمال بناء وتعمير الجمهورية الجديدة ودعما لمنظومة الاستقرار .

أشاد " المهيرى ' بدور العمال والموظفين التابعين لتصيف النقابة ووحدتهم خلف مصلحة الوطن وحالة الاصطفاف المنظمة التى عمت أرجاء مواقع العمل والانتاج والمشاركة فى رسم مستقبل المؤسسات وعمليات التطوير بالجمهورية الجديدة .

يذكر ان لجنة غرفة العمليات بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى امين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد للنقابة أعضاء.