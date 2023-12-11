انتخابات الرئاسة 2024.. فتح أبواب اللجان بمدرسة شبرا الثانوية بروض الفرج

فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين صباح اليوم الاثنين بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة >

سير العملية الانتخابية

لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.