أونروا: 134 من موظفينا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، مقتل أحد موظفيها جراء في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى بقطاع غزة؛ ليصل إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 134.

وأضافت الوكالة حسب آخر تحديث لها أن ما يصل إلى 1.9 مليون شخص (أو أكثر من 85% من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة، نزحوا داخل القطاع، وبعضهم عدة مرات، وبات المدنيون في حالة ضعف شديد نتيجة الاضطرار للتنقل بشكل مُتكرر بحثًا عن الأمان.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون نازح داخليًا يقيمون في 154 منشأة تابعة لها في كافة مُحافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال ومدينة غزة، من ضمنهم 1.1 مليون نازح يقيمون في 97 منشأة تابعة للأونروا في المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.

وفي الضفة الغربية، استمرت المداهمات والاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتم الإبلاغ عن عمليات ليلية في مخيمات "طولكرم" و"نور شمس" و"الجلزون" و"بيت جبرين" للاجئين. وواصلت قوات الاحتلال في عرقلة تقديم الخدمات الحيوية. واضطرت إحدى مدارس "أونروا" إلى العمل عن بعد بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المعلمين والأطفال، مما أثر على تعليم 1,500 طفل.