الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جوتيريش: نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ينهار

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ينهار. 

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جوتيريش: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على وقف إطلاق النار بغزة

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جوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة

وجدد الأمين العان  بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين  التحذير من انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، لافتا إلى أن الحالة هناك تشهد تدهورا سريعا يتجه إلى الكارثة بما تنطوي عليه من تداعيات على السلام والأمن في المنطقة.

وقال: "إن القصف إسرائيلي المتواصل على غزة، قوبل بصمت مدو من جانب مجلس الأمن" مشيرا إلى أن المجلس أصدر قرارا بشأن الوضع بعد أكثر من شهر، ونبه إلى أن سلطة المجلس ومصداقيته تم تقويضهما بشدة، مشيرا إلى عدم تنفيذ القرار.

وأرسل جويتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن فعّل فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة منذ أن أصبح أمينا عاما في عام 2017. 

وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة أن ينهار النظام العام تماما قريبا في قطاع غزة، وقد يتكشف وضع أسوأ، بما في ذلك الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أنه حث مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية، مجددا مناشدته لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، معربا عن الأسف لأن مجلس الأمن فشل في القيام بذلك، لكنه تعهد بألا يستسلم.

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