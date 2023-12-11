الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 |السيدات يكثفن وجودهن في اللجان بفيصل .. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 توافدًا مُكثفًا للمُواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم. 

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وبدا لافتاً الحضور النسائي المُكثف أمام اللجان في انتظار الدور للإدلاء بالصوت الانتخابي، وحرصت الجهات المعنية على توفير كراسي أمام اللجان للتيسير على المُنتظرين، فضلاً عن توفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

وحرصت السيدات على اصطحاب الصديقات والمعارف للذهاب معاً إلى اللجان من باب تشجيع الجميع على أداء الواجب تجاه الوطن.

 

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايد توافد الناخبين على لجان الانتخاب في اليوم قبل الأخير من العُرس الديمقراطي.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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