رئيس حملة السيسي يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في يومها الثاني في منشأة البكاري.

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وأكد المستشار محمود فوزي أن الحملة تابعت سير العملية الانتخابية في يومها الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني، وشهدت اللجان إقبالاً ملحوظًا من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدراته واستكمال مسيرة البناء.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام، بداية من أمس الأحد حتى غدٍ الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.