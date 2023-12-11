احتفالات جامعة القاهرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

شارك منتسبو جامعة القاهرة في مسيرة حاشدة انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم".

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 على أنغام نشيد "قالوا إيه علينا دولا .. قالوا إيه".

وبدأت الانتخابات الرئاسية 2024 صباح أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى غد الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفعت حشود جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.

حشد جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

واحتشد منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، في مسيرات ووفود متعددة على مدار أمس.

وخرجت مسيرات من الجامعة إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024 تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

ومثلت مشاركة منتسبي جامعة القاهرة الأعلى مشاركة وحشدا فى الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية وحتى المساء، بعد سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية التي نظمتها كليات الجامعة تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم".

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.