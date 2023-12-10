جامعة القاهرة تنظم لقاءات تثقيفية عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عدة ندوات ولقاءات وفاعليات، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية لحث الطلاب على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان حسن القائم بأعمال عميد الكلية.



ونظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في سبيل توعية منسوبي الكلية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية ندوة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" قدمها الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، كما تم تنظيم ندوة بعنوان "الآليات الحديثة لتشكيل الوعي والهوية الثقافية" قدمتها الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الديموجرافي بالقاهرة، إلى جانب ندوة بعنوان "انزل شارك" قدمها الدكتور أيمن السعدني المدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما تم عقد عدة لقاءات مع أعضاء الجهاز الإداري بالكلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ولقاء آخر مع أعضاء الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى المساهمة في معرفة اللجان الانتخابية عن طريق تجهيز جهاز لابتوب أمام الكلية لمساعدة الطلاب والموظفين والأساتذة في معرفة لجانهم الانتخابية من خلال الرقم القومي.

سلسلة ندوات جامعة القاهرة

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت من خلالها كلياتها ومعاهدها سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح رئيس جامعة القاهرة عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، قائلًا: أعطيت صوتي لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومي المصري لأنه الأولوية التي تعلو جميع الأولويات، وأن أمن الشعب المصري وأمن الشارع المصري مطلب المطالب والحفاظ على الأراضي والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على اي شيء.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة في المعادلات الدولية.

ودعا رئيس جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر هي الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.