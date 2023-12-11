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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائبة: حرص المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية يعكس وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قامت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بمناطق مصر الجديدة والزيتون والمطرية لتفقد الأجواء الانتخابية، وحث المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

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قالت النائبة حياة خطاب، في تصريحات لها خلال الجولة التفقدية، أنها رصدت اليوم اقبال كبير وواسع وغير مسبوق من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مؤكدة أن هذا الاحتشاد الواسع من المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي وإدراك المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن اللجان الانتخابية تشهد كذلك تنظيم رائع من كافة القائمين على العملية الانتخابية من القضاة والمشرفين والموظفين ورجال الأمن، مشيدة بالتسهيلات الواسعة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين من أجل تذليل كافة العقبات.

الانتخابات الرئاسية


 

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