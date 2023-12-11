مسيرة جامعة الزقازيق لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة الزقازيق صباح اليوم الاثنين، مسيرة داخل الحرم الجامعي، للمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت منذ أمس الأحد وتستمر حتى الغد، في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وتقدم المسيرة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، من أمام كلية الآداب، وجابت المسيرة كل أرجاء الحرم الجامعي، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، بمشاركة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

وجه رئيس الجامعة، الدعوة إلى جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وجموع الشعب المصري، للمشاركة فى ماراثون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.