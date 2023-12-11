الانتخابات الرئاسية 2024 .. انتظام أعمال غرفة عمليات القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لليوم الثاني

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعمالها في الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الثاني من متابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى غدٍ 12 ديسمبر.

وقال المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أعمال الغرفة ومع الساعات الاولى من عملية الاقتراع في اليوم الثاني من تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتابع توافر كافة التيسيرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة.

وتابع المستشار عمرو جاب الله قائلًا: الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وقام المجلس بتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركتهم ومدى توفير سبل الإتاحة المقررة لهم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928 كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.



وكانت انتهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من متابعتها لليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 المنعقدة خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر الجاري، والتأكد من توافر كافة التيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد الشكاوى الخاصة بهم، والرد على استفساراتهم.

واستقبلت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس عدد من الاستفسارات حول الاستعلام عن اللجان الإنتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورصدت المتابعون توفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في عدد كبير من اللجان الإنتخابية، وتوافر لافتات خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة، وكذلك توافر أغلب اللجان الإنتخابية لذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية مع إتاحتها، وتأمين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية داخل المقار الإنتخابية، ورصدت أيضًا الغرفة حرص الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء الواجب الوطني، والمشاركة منذ الساعات الأولى باليوم الأول للإنتخابات الرئاسية، وتوفير المساعدات من قبل رجال الشرطة في أغلب اللجان الانتخابية، وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت عند وصولهم لمقرات الإقتراع.

وتلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الاستفسارات والملاحظات من خلال متابعي المجلس المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددهم 150 متابعًا، ودارت هذه الاستفسارات حول خلو بعض المقار الإنتخابية من اللافتات الإرشادية بلغة الإشارة، مع وجود عدد من التحديات المكانية ومنها وجود عدد من درجات السلم أمام اللجان الإنتخابية، بالإضافة إلى تواجد عدد من المقرات الإنتخابية في الأدوار العلوية، وعدم التغطية الكاملة لجميع اللجان ببطاقات الاقتراع بطريقة برايل، مع وجود نقص في الكراسي المتحركة.

وعلى الفور تواصلت غرفة العمليات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتذليل هذه الصعوبات أمام الناخبين من ذوي الإعاقة، ومن خلال المتابعة مع الجهات المعنية تم تذليل هذه الصعوبات.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928

كما تستقبل غرفة عمليات المتابعة بالمجلس الاستفسارات أيضاً من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYP وتقوم الغرفة بالمتابعة والتنسيق بشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.



