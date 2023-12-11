الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 2,8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ان اعداد التلاميذ فى المرحلة ما قبل الابتدائي بلغت 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام.

 

وأشار الجهاز إلى أن 188.1 ألف تلميذ بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري (عام 2022/2023) بنحو63,2 الف مدرس (منهم 59,4 الف مدرس بنسبة 6,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 الف مدرس بنسبة  2,7%  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2022/2023  . نحو13,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,8 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023 الابتدائي:15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام،  1,4 مليون  تلميذ بنسبة  56,1 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2022/2023 .نحو485,5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66,2 الف مدرس بنسبة 47,1 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 .نحو19,9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.7 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام  2022/2023 .نحو0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة   الابتدائية عام 2022/2023  مقابل 0,2%  عام 2021/2022 .نحو96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 .

واشار الجهاز التعليم المجتمعي:141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .نحو7.7  الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023  نحو4,9  الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

كما اشار الجهاز الى اعداد التعليم الإعدادي:6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023 .نحو275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام،  36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .نحو13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 . 1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022 . بنسبة 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 .

وبالنسبة للتعليم الثانوي:2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 نحو128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة  23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 . نحو4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام 2022/2023 .التعليم الفني:2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,0 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي،
926,0 الف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 269,5 الف تلميذ بنسبة  12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى  عام 2022/2023 .128,4 الف مدرس (منهم 82,4 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 الف مدرس بالتعليم التجاري(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفنى 2022/2023 .نحو3,1 الف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023 .نحو 853,5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023  .

كما اشار  الى اعداد تلاميذالتربية الخاصة: 46,4 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .  9,5 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة  1 % من اجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023  نحو1,2 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023 .

والقراءات:16,6  الف  تلميذ بالأزهر بنسبة 0.06 %  من اجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .0,8 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,6 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023 نحو123 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2022/2023 .

وبلغ الإجمالي العام 28,0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022/2023 مقابل 27,3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,8%من أجمالي التلاميذ 1,10 مليون مـدرس عــام 2022/2023 مقابل 1,14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3,8% من أجمالي المدرسين .71,8 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022/2023 مقابل 70,1 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها   2,4  % .

الجريدة الورقية