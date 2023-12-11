إقبال كثيف وزحام أمام اللجان بمحافظة الدقهلية

إنطلقت فى الساعة التاسعة صباح أمس الأحد عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، بمحافظة الدقهلية حيث بدأ الناخبون بالتوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.،

وتجرى إنتخابات الرئاسة 2024 وفق إجراءات احترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )

,وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، حيث دفعت أجهزة الأمن تمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.