محافظ بورسعيد يتابع اليوم الثانى لإنتخابات رئاسة الجمهورية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إجتماعا صباح اليوم مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمعنية بالعملية الإنتخابية لمتابعة اليوم الثاني لإنتخابات رئاسة الجمهورية والتى بدأت اللجان فى إستقبال الناخبين منذ التاسعة صباحاً . وكان اليوم الأول قد شهد منها إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في الإنتخابات .



أكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لظهور بورسعيد بصورة مشرفة خلال اليوم الأول من الإنتخابات حيث تم تجهيز المقرات الإنتخابية بنطاق المحافظة لضمان سير العملية الإنتخابية في هدوء و يسر ، مؤكدا على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطن والتى تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصرى ، وتؤكد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية لأن حق المشاركة في الإنتخابات هو حق أصيل للجميع ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته وإختيار من يمثله للدولة المصرية .



كما وجه "الغضبان" رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية القائمة على العملية الإنتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم ومتابعة سير الإنتخابات اليوم وغدا داخل المقرات واللجان وتوفير كافة الإحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج منها بشكل حضاري ومشرف مع إستمرار رفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم ورفع مستوى النظافة في محيط المقرات الإنتخابية وفي الشوارع المؤدية لها ذهاباً وعودة وتحقيق المظهر الحضارى لبورسعيد .