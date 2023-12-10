الاتصالات تُطلق مبادرة رواد مصر الرقمية لتمكين مستقبل التكنولوجيا في مصر

في إطار رؤية مصر 2030 وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة رواد مصر الرقمية" لتحقيق الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء كوادر ماهرة ومبدعة قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.



وتتمثل أهداف المبادرة في تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التقنيات الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للشباب على منصات العمل الحُر، وتأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تنمية المهارات التكنولوجية. وتنظم الشركات العديد من الأنشطة، منها دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب وورش عمل تطبيقية، والمساهمة في إثراء العملية التعليمية.



وتوفر المبادرة عددًا من المسارات التكنولوجية، هي تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط الموارد المؤسسية والأنظمة المدمجة. هذا بالإضافة إلى المهارات الاحترافية مثل العمل الحُر، والتعاون والعمل الجماعي، والتعلم المستمر، ومهارات المقابلات الشخصية، والحل الإبداعي للمشاكل والتفكير النقدي، والريادة الرقمية، والابتكار والتفكير التصميمي، والتأثير والتفاوض، ومهارات اللغة الإنجليزية.

