عقدة مستمرة.. سلة الزمالك تفشل في كسر هيمنة الأهلي

واصل الأهلي هيمنته على قمة السلة أمام الزمالك في السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد فوزه إياب ربع نهائي دوري المرتبط، مساء اليوم الجمعة بنتيجة (75-64).

عقدة مستمرة

سجل الأهلي 17 انتصارًا على التوالي أمام الزمالك في مختلف المسابقات منذ آخر خسارة تلقاها الأحمر والتي تعود إلى ديسمبر من العام 2020.

انتصارات الأهلي كان بواقع 13 مباراة في دوري مرتبط السلة وثلاثة في كأس مصر ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري.

ويتفوق الأهلي في السنوات العشرة الماضية في تاريخ المواجهات أمام الزمالك بأفضلية كاسحة بواقع 33 انتصارا للأحمر مقابل 12 فقط للأبيض.

معاناة الأبيض

أثرت الأزمات الإدارية المتلاحقة في الزمالك على النشاط الرياضي بالنادي والتي ظهرت على فريق السلة الذ يعيش أسوأ فتراته على مستوى النتائج في السنوات الأخيرة، عطفًا على رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش إلى المنافس التقليدي "الأهلي" بعد نجاحه في الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء.

غياب أوجستي

لم يؤثر غياب المدرب الإسباني أوجستي بوش على تكريس عقدة الزمالك، إذ استطاع أحمد الجارحي في مواصلة هيمنة المارد الأحمر على القمة في السنوات الأخيرة والوصول إلى نصف نهائي دوري المرتب، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

يذكر أن الأهلي حقق لقب دوري المرتبط لكرة السلة في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.