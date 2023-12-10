وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات المركزية لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، اجتماع غرفة الأزمات المركزية، لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وذلك بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنيين على لجان الاقتراع، موجها برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة في محيط اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كاف من أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة جاهزية فرق الانتشار السريع، لدعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب الاحتياج، وإعداد تقرير يومي طوال أيام الانتخابات، يوضح مؤشرات ومعدلات تنفيذ خطة التأمين الطبي.