تشكيل فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية
كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.
تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري:
في حراسة المرمى: محمود جنش
في دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي
في وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي
في هجوم: مروان محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير
ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق اتحاد العاصمة، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.