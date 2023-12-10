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الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.
 

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وفد من السفارة المصرية يرافق بعثة فيوتشر في الجزائر

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فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري:
 

في حراسة المرمى: محمود جنش

في دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

في وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

في هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق اتحاد العاصمة، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

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حارس فيوتشر: مواجهة اتحاد العاصمة قوية وهدفنا تحقيق الفوز

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زد يفوز على فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية مواليد 2009


 

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