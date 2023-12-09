وفد من السفارة المصرية يرافق بعثة فيوتشر في الجزائر

حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر على التواجد مع بعثة فريق مودرن فيوتشر فور وصولها إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غداً الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص وفد سفارة مصر بالجزائر وفي مقدمتهم السيد المستشار عماد سمير مرقص نائب السفير على التواجد مع بعثة مودرن فيوتشر في المطار عند الوصول وفي فندق الإقامة وخلال تدريب الفريق من أجل تسهيل كافة الإجراءات وتحركات بعثتنا داخل الجزائر.

كما حرص الوفد على التواجد في التدريب الأساسي للفريق على ملعب ٥ جويلية مساء اليوم السبت.

ومثل الوفد كلا من السيد المستشار عماد سمير مرقص نائب السفير والسيد شريف حمدان ملحق إداري ومالي بالسفارة والسيد تامر عبد الفتاح محمد ملحق إداري ومالي بالسفارة والسيد محمد هشام إبراهيم سكرتير السيد السفير.