الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد يفوز على فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية مواليد 2009

فريق زد مواليد 2009
فريق زد مواليد 2009

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري الجمهورية.

وأحرز الأهداف لفريق زد كلا من خالد مختاز وأحمد شريف الخيشى.

txt

زد 2010 يكتسح الطالبية بخماسية في بطولة قطاع الجيزه

txt

زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

الجهاز الفنى للفريق يتكون من:

كابتن/ كريم ايمن مدير فنى .

كابتن/ احمد على مدرب عام .

كابتن/ بهاء احمد ابراهيم مدرب.

كابتن/ محمد ابراهيم مدرب حراس .

كابتن/ احمد هندى ادارى. 

كابتن/ هوندا مدرب احمال.

دكتور/ ايمن مصطفى عظام.

دكتور/ محمود هوارى اخصائى.

مساعد ملعب /شهاب احمد.

الجريدة الورقية