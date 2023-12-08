زد يفوز على فيوتشر بثنائية في دوري الجمهورية مواليد 2009

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري الجمهورية.

وأحرز الأهداف لفريق زد كلا من خالد مختاز وأحمد شريف الخيشى.

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

الجهاز الفنى للفريق يتكون من:

كابتن/ كريم ايمن مدير فنى .

كابتن/ احمد على مدرب عام .

كابتن/ بهاء احمد ابراهيم مدرب.

كابتن/ محمد ابراهيم مدرب حراس .

كابتن/ احمد هندى ادارى.

كابتن/ هوندا مدرب احمال.

دكتور/ ايمن مصطفى عظام.

دكتور/ محمود هوارى اخصائى.

مساعد ملعب /شهاب احمد.