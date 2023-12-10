طلائع القليوبية ينظمون عمليات دخول الناخبين إلى لجان الإنتخابات الرئاسية

قام عددا من المتطوعون وأعضاء مراكز الشباب بالقليوبية، بتنظيم العملية الانتخابية أمام الناخبية ، اثناء دخولهم اللجان، وكذلك استقبال الناخبين بمشاركة أعضاء شعب الكشافة والجوالة وأندية التطوع من مختلف المراحل السنية على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية ومشاركة الشباب والطلائع في عملية تنظيم اللجان الانتخابية، وتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، من خلال غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة والربط مع غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات ومراكز الشباب على مدار الساعة منذ انطلاق الماراثون الانتخابي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشارك طلائع الفرق الكشفية بمركز شباب منطى والفرق الكشافة بمركز شباب ناصر وفرق كشافة بمركز شباب طحانوب وأندية التطوع في تنظيم الناخبين أمام مقرات اللجان بجميع مراكز الشباب، لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري الذي يليق بالعرس الانتخابي.