بالصور... العضو المنتدب التنفيذي لمترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم داخل مقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، حيث أكد الفضالي أن الإقبال على التصويت يؤكد مدى إدراك الناخبين بأهمية مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حقاً دستورياً وواجباً وطنياً على كل مصري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وأكد الفضالي على سهولة سير العملية الانتخابية ونزاهتها كما قدم التحية والشكر والتقدير للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة وكل الجهود المبذولة لإخراج هذا العرس الانتخابي بأفضل صورة، ودعى العضو المنتدب المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم لتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين وتحملهم المسئولية وإرادتهم الحرة في الاختيار لمواجهة كل التحديات لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريد أبناؤه.