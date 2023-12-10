بعد انتهاء الراحة..استئناف عمليات التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

تواصلت عملية التصويت بمقرات اللجان الانتخابية بـ محافظة القليوبية، بعد توقفها لمدة ساعة وهي مدة الراحة التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي استمرت حتى الرابعة مساءً، وعودة أعمال التصويت بشكل طبيعي.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل، وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنون أمام اللجان انتخابية بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط مظاهر للبهجة والفرح للمواطنين للعرس الانتخابي.

شهدت الساعات الأولى من اليوم الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.