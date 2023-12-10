دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل على صن داونز في الشوط الأول

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وصن داونز ، خلال اللقاء الجاري بينهما على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقدم بيراميدز شوطًا مميزًا من الناحية الدفاعية ومقابلة لاعبي الفريق الجنوب أفريقي مبكرًا من منطقة وسط الملعب ، بالإضافة إلى مباغتة صن داونز بالكرات المرتدة.

ترتيب المجموعة قبل بدء اللقاء ..

فريق مازيمبي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات في صدارة الترتيب

فريق نواديبو وصيفًا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات

صن داونز الجنوب أفريقي ثالثًا برصيد 3 نقاط من مباراتين

بيراميدز رابعًا في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين



وجاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وشهدت قائمة المباراة النهائية عدم تواجد الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.