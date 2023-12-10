الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل على صن داونز في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وصن داونز ، خلال اللقاء الجاري بينهما على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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وقدم بيراميدز شوطًا مميزًا من الناحية الدفاعية ومقابلة لاعبي الفريق الجنوب أفريقي مبكرًا من منطقة وسط الملعب ، بالإضافة إلى مباغتة صن داونز بالكرات المرتدة.

ترتيب المجموعة قبل بدء اللقاء ..

فريق مازيمبي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات في صدارة الترتيب
فريق نواديبو وصيفًا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات
صن داونز الجنوب أفريقي ثالثًا برصيد 3 نقاط من مباراتين 
بيراميدز رابعًا في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين

وجاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.
وشهدت قائمة المباراة النهائية عدم تواجد الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

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