دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل على صن داونز في الشوط الأول
حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وصن داونز ، خلال اللقاء الجاري بينهما على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقدم بيراميدز شوطًا مميزًا من الناحية الدفاعية ومقابلة لاعبي الفريق الجنوب أفريقي مبكرًا من منطقة وسط الملعب ، بالإضافة إلى مباغتة صن داونز بالكرات المرتدة.
ترتيب المجموعة قبل بدء اللقاء ..
فريق مازيمبي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات في صدارة الترتيب
فريق نواديبو وصيفًا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات
صن داونز الجنوب أفريقي ثالثًا برصيد 3 نقاط من مباراتين
بيراميدز رابعًا في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين
وجاء تشكيل بيراميدز في بداية اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخري لاكاي
وتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.
وشهدت قائمة المباراة النهائية عدم تواجد الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.