أسنان القاهرة تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة ندوة تثقيفية لمنتسبيها لحثهم على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها استحقاق دستوري وواجب وطني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة علا مصطفى عميدة كلية طب الفم والأسنان.

وحاضر في الندوة الدكتور رجب طاجن المستشار القانونى للجامعة ووكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الطلاب والأساتذة والعاملين.

وتأتي الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية طب الفم والأسنان في إطار حرص الجامعة والكلية على توعية جميع منتسبيها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع بصورة إيجابية في تأدية دوره في بناء الدولة الحديثة.

ونظمت جامعة القاهرة سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر العربية في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.