العاملون بوزارة التعليم العالي يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ الصباح الباكر فى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

تيسيرات التعليم العالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

العاملون بوزارة التعليم العالي

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم جميع التيسيرات للعاملين بالوزارة من المغتربين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطحب الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرِف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، العاملين بالقطاع واللجنة الوطنية لليونسكو من أمام مقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بالتوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن توجه المُغتربين من خارج القاهرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المُغتربين بمحافظة القاهرة.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما قام العاملون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية من المغتربين بالتصويت في لجان الانتخابات المخصصة بالعاصمة الإدارية .

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

مشاركة وزارة التعليم العالي في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

