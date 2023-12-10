الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية، فى مدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بالحى الأول فى مدينة السادس من أكتوبر.

 

txt

القمص إبرام إميل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

txt

انتخابات الرئاسة.. الأتوبيسات تطوف شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة إدلاء منصور بصوته في لجنته الانتخابية.

 

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

 

 ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.             

 

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

 ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

 

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

 

 وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

 

مواد متعلقة

صبري فواز يشارك بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

محافظ جنوب سيناء يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويصرح: المشاركة واجب وطني (فيديو)

حسام غالي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024
الجريدة الورقية