القمص إبرام إميل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

أدلى القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي بمحافظة الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر لجنة الشهيد مقدم شريف محمد عمر، اليوم الأحد.

وعقب التصويت، دعا الوكيل البابوى أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، إلى المشاركة الإيجابية والتصويت في الانتخابات ،مشيرًا إلى أنه يدعو كل أبناء الكنيسة القبطية رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا إلى ضرورة أن يكونوا إيجابيين ويكون لهم دور إيجابي في المشاركة بالانتخابات وعدم التكاسل أو الامتناع عن التصويت، حتى تظهر مصر بمظهر حضاري يليق بها أمام العالم في العرس الاستحقاق الدستوري .

وشدد على ضرورة أن يكون المواطنون إيجابيين ويصبح لهم دور إيجابي في الاستحقاق الدستوري الجديد،موضحاً أنه ينبغى أن يكون لنا دوراً إيجابيا والمشاركة الإيجابية في الانتخابات .

من جانب اخر ادلى الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي الجديد لشؤون البحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تواجده في لجنة كلية الزراعة بسابا باشا في جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد.

اكد أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول «تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب» والذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصرى وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

كانت قد شهدت لجنة كلية الزراعة في سابا باشا بجامعة الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات.،وتقدم الدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، بساباباشا، صفوف الطلاب أثناء التصويت ونظموا فعالية بالأعلام المصرية أمام الكلية باتجاه الكورنيش لدعوة المواطنين للمشاركة الايجابية .