الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة.. الأتوبيسات تطوف شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

حرص عدد من الشباب علي استقلال أحد الأتوبيسات المفتوحة وطافوا شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

توافد العديد من المواطنين صباح اليوم الاحد على اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج وذلك للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك  وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة، لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الأتوبيسات تطوف شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة
الأتوبيسات تطوف شوارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة

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