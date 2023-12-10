فيتوريا يطمئن على هجوم المنتخب بعد تألق المحترفين المصريين

بات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في أفضل حالاته بعد الإطمئنان علي حالة هجوم الفراعنة، لما يشهده المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية من تألق ملفت قبل أيام من إنطلاق بطولة أمم افريقيا.

شهدت الجولة الأخيرة ظهور أكثر من رائع لمحترفينا المصرين بمختلف الدوريات العربية والعالمية، وهو ما بعث الطمأنينة ليفتوريا مدرب الفراعنة، خاصة بعد تسجيل الثلاثي الذي يعتمد عليه دائما في تشكيل منتخب مصر وتقديم مستويات رائعة في الأسابيع الأخيرة.

حيث أن تشكيل روي فيتوريا مع منتخب مصر يعتمد علي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم، بجانب محمد شريف وتريزيجيه.

ما قدمه المحترفين المصريين هذا الأسبوع

تمكن محمد صلاح من قيادة فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيلهرست بارك"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع اخر ليواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بعدما وصل إلى الهدف رقم 200 بقميص الريدز في جميع المسابقات، كما وصل إلى 150 هدفا في الدوري الإنجليزي .

كما تألق عمر مرموش مع فريق أينتراخت الألماني خلال مواجهة بايرن ميونخ والفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، ونجح في تسجيل هدفا وصناعة أثنين أخرين ليسجل هدفه الـ 12 مع فريقع هذا الموسم في جميع المسابقات.

وواصل مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي تألقه بالمشاركة في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الفرنسي .

وسجل مصطفي محمد هدف فريقه الوحيد عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 55 ليرفع رصيد أهدافه لـ 6 هذا الموسم .

كما شارك محمد شريف في فوز الخليج على ابها يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ 16 بدروي روشن السعودي، والتي اقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد.

وأحرز شريف الهدف الثاني للخليج بمجهود فردي وانطلاقة سريعة انتهت بتسديدة سكنت شباك أبها في الدقيقة 45+1، ليرفع شريف رصيده إلى 3 أهداف بقميص الخليج، بعدما هز شباك الشباب والطائي في الجولتين الخامسة والـ 13، فيما صنع هدفا في لقاء الاتفاق بالجولة الثالثة.