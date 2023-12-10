تعاون مشترك بين المجال الجوى المصرى واليونانى عن طريق منظومة الأقمار الصناعية (GNSS)

توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات فى مجال تطبيقات الربط التقنى والتشغيلى

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفدًا من ضباط المراقبة الجوية بدولة اليونان لمقر الشركة على مدار الثلاثة أيام الماضية، وتم تنظيم زيارات ميدانية من «الوفد» لمواقع وحدات المراقبة الجوية المصرية، كما تم عقد عدة اجتماعات وورش العمل لإطلاعهم على كافة الأنشطة والمجالات التدريبية والفنية والتشغيلية والخدمات الملاحية بما يعزز أوجه التنسيق الفعال والشراكة المستقبلية فى مجال تطبيقات الربط التقنى والتشغيلى بين الجانبين عن طريق منظومة الأقمار الصناعية المعروفة بـ(GNSS).

وشملت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات ودعم التعاون من خلال الزيارات المستمرة للمراقبين الجويين فى مجال تطبيقات الربط التقنى والتشغيلى للمجال الجوى المصرى واليونانى عن طريق منظومة الأقمار الصناعية والمعروفة بـ(GNSS)، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

التعاون المشترك

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بتعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع جميع دول العالم من خلال تبادل الخبرات فى مختلف أنشطة الطيران المدنى. أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أهمية تبادل الخبرات ودعم الزيارات التنسيقية التى من شأنها تؤكد على العمل المشترك والتعاون الفعال فى كافة المجالات؛ وبخاصة التى تسهم فى تنمية مهارات ضباط المراقبة الجوية بالوحدات التشغيلية فى مجال الملاحة الجوية.

دعم العنصر البشرى

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى حرص الشركة على مواصلة جهودها فى دعم كفاءة العناصر البشرية من خلال تبادل الخبرات وإجراء زيارات مستمرة لمواقع المراقبة الجوية بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقوم الوفد المصرى من الشركة الوطنية بزيارة مقر الخدمات الملاحية اليونانية لوحدات المراقبة الجوية خلال شهر يناير القادم الأمر الذى سيكون له عظيم الأثر بزيادة الطلب على الحركة الجوية فى المستقبل وتحديث الاتفاقيات التشغيلية لوحدات المراقبة الجوية بين الجانبين.

وفى ذات السياق، اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات تنفيذية مشتركة فى المستقبل القريب لتطوير الربط التشغيلى للمجالين الجويين.