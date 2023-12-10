الطيران المدنى يشارك فى COP28 بعرض موحد لـ«التنمية المستدامة نحو مبادرات خضراء»

الفريق عباس: قضايا التغيرات المناخية والطاقة النظيفة.. فى مقدمة أولوياتنا

الحفاظ على البيئة والسعى الدائم لتحقيق «صفر انبعاثات كربونية» وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠

تحويل المطارات المصرية إلى صديقة للبيئة واستخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية

خفض الانبعاثات الكربونية من الطائرات واستخدام الوقود الحيوى والالتزام بتوصيات «الإيكاو» وفقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

شارك وفد من وزارة الطيران المدنى فى حدث جانبى ضمن فعاليات المؤتمر بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، حيث تم تقديم عرض توضيحى موحد فى جلسة اليوم حول «التنمية المستدامة فى قطاع الطيران المدنى المصرى نحو مبادرات خضراء»، ممثلة فى كل من الشركة الوطنية مصر للطيران والشركة المصرية للمطارات وذلك لإبراز الجهود الفعالة والمساعى الداعمة لقضايا التغيرات المناخية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويكفل الحفاظ على البيئة.

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة تسعى فى ضوء خطتها الطموحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، وتضع فى مقدمة أولوياتها قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة والسعى الدائم نحو تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية٢٠٣٠، هذا إلى جانب تحويل المطارات المصرية إلى «صديقة للبيئة» والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية، وخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوى مع الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية ووفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها الحد من تداعيات تغير المناخ ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات الناجمة عنه.

هذا وقد سلطت الجلسة الضوء على مساهمة وزارة الطيران المدنى فى أجندة العمل المناخى وإبراز خطة عمل شركتى مصر للطيران والمصرية للمطارات لتحقيق التنمية المستدامة وكيفية مواجهة مخاطر تغير المناخ وفقًا لأهداف الأمم المتحدة فى هذا الإطار والالتزامات البيئية والإجراءات المتبعة لخفض الانبعاثات، هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، فضلًا عن استعراض التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى فى ظل التغيرات المناخية، والتركيز على الأهداف الطموحة لتحقيق التزام بيئى ملموس وتقليل الأثر البيئى للتشغيل وكذلك تعزيز فرص الاستفادة ممثلة فى استخدام الوقود الحيوى وتطبيق الإجراءات الدولية المتبعة فى خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الطائرات، بالإضافة إلى التخلص التدريجى من البلاستيك أحادى الاستعمال الضار بالبيئة بما يسهم فى تقليل الاستهلاك للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا.

ومن ناحية أخرى، شارك أيضاً وفد وزارة الطيران المدنى فى عدة مفاوضات بشأن مناقشة نتائج اجتماعات منظمة الطيران المدنى الدولى وقرارات الجمعية العمومية رقم ٤١ وتشمل نتائج المؤتمر الثالث للطيران المدنى والوقود البديل CAAF3 والذى أعلن عن رؤية الايكاو ٢٠٣٠.

وفد الطيران المدنى

جدير بالذكر أن وفد الوزارة ضم كلا من المهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة CAEP بالإيكاو رئيسا والعضو التفاوضى، والطيار أحمد سلامة مطر نائب رئيس قطاع السلامة والجودة بشركة مصر للطيران، والدكتور وليد محمد البدوى المراجع البيئى ومختص ملف الاستدامة البيئية بالوزارة، ومن جانب الشركة المصرية للمطارات المهندس محمد عبدالعظيم والدكتورة إيمان خلاف والمهندسة أسماء عبدالله.

يأتى ذلك فى ضوء مشاركة جمهورية مصر العربية فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجارى فى مدينة إكسبو دبى، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضى المصرى من خلال عدة وزارات منها، البيئة والخارجية والطيران وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية لأكثر من ١٩٨ دولة.

وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على المشاركة فى كافة المؤتمرات والمحافل الدولية التى من شأنها تدعم أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وفقًا لرؤية الدولة المصرية من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بما يعزز من ريادة ومكانة الطيران المدنى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.