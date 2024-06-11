حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

تشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع ارتفاع شديد في درجات الحرارة ودخول البلاد في موجة حارة واحدة تلو الآخرى، ويتساءل الكثيرون عن استمرار حالة الطقس هذه خلال عيد العيد الأضحى أم أنها ستنتهي؟

الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل، وذلك على القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية.

ومن المتوقع وفقًا للأرصاد، أن يكون طقس أول أيام العيد شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير الموجة الحارة التي بدأت من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بسبب كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع مرتفع جوي يزيد من سطوع أشعة الشمس ورياح شمالية غربية شديدة الحرارة.

درجات الحرارة يوم عيد الأضحى:

جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.

محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.