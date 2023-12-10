الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية من الموبايل وخطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة معرفة اللجنة الانتخابية من الموبايل، وذلك لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في مصر يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

معرفة اللجنة الانتخابية

ويمكنك معرفة اللجنة الانتخابية من الموبايل من خلال الخطوات التالية:

  1. افتح متصفح الهاتف وانتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات: https://www.elections.eg
  2. انقر على أيقونة "الاستعلام عن الموقف الانتخابي".
  3. أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة الظاهرة.
  4. انقر على أيقونة "استعلم".

وستظهر لك على الشاشة بيانات اللجنة الانتخابية الخاصة بك، بما في ذلك اسمها والعنوان التفصيلي لها.

خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهي كالتالي:

  1. اذهب إلى مقر اللجنة الانتخابية المسجل بها.
  2. انتظر في طابور الانتظار حتى يتم استدعائك.
  3. اقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك إلى رئيس اللجنة.
  4. احصل على بطاقة الاقتراع.
  5. اختر المرشح الذي تريده.
  6. ضع بطاقة الاقتراع في الصندوق.
  7. ضع بصمة إصبعك في الحبر الفسفوري.

يمكنك أيضًا معرفة اللجنة الانتخابية من خلال إرسال رسالة مجانية بالرقم القومي الخاص بك إلى الرقم 5151، أو من خلال الاتصال برقم 141.

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المرشحون في الانتخابات الرئاسية

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر بين أربعة مرشحين هم:

  • عبد الفتاح السيسي، مرشح مستقل.
  • محمد فريد زهران، مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
  • عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد.
  • حازم عمر، مرشح حزب الشعب الجمهوري.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 67 مليون مصري.

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