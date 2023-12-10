مساعد وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء يسري عبدالله، مساعد وزير التربية والتعليم للأبنية التعليمية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقع مقر لجنة اللواء يسري عبد الله الانتخابية بمدرسة عزيز أباظة بأرض الجولف في القاهرة الجديدة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

يسري عبد الله في لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، في 11 ألفا و631 لجنة، داخل 9376 مركزا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين، إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد ثقته في المواطن المصري لأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الـ6 المقبلة.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.



