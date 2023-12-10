كتف في كتف.. الشرطة تساعد كبار كبار السن وذوي الاحتياجات في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية

حرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة وقيام الخدمات الشرطية بمساعدتهم وتقديم يد العون لهم.



وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وقبل بدء العملية الانتخابية شهدت لجان محافظة القاهرة إقبال كبير من المواطنين.



واصطف الأهالي أمام اللجان الانتخابية، ليضربوا المثل في حب الوطن وتمسكهم في ممارسة حقهم الدستوري.





ومع طلوع الشمس وقبل بدء العملية الانتخابية، سطر كبار السن والسيدات ملحمة أمام لجان المطرية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية



واحتشد عشرات المواطنين، أمام مدرسة النصر سكول الخاصة بالمطرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية



وانطلقت اليوم اليوم الأحد في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، في 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية، ويحق لحوالى 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة البيانات الناخبين.



وتجرى الانتخابات الرئاسية أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي تحت إشراف قضائى كامل، يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية، وتشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.



كما حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.



ويتنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.