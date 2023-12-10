أمازون تعلن عن سرقة ملايين الدولارات بحيلة غريبة

رفعت شركة أمازون Amazon دعوى قضائية ضد ما أسمته حلقة دولية من اللصوص الذين سرقوا بضائع بملايين الدولارات من الشركة من خلال سلسلة من عمليات الاحتيال لاسترداد الأموال التي تضمنت شراء المنتجات على أمازون والسعي لاسترداد الأموال دون إعادة البضائع.

سرقة أمازون:

أعلنت منظمة تدعى REKK عن خدماتها لاسترداد الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Reddit وDiscord، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة Telegram، حسبما ذكرت أمازون في دعوى قضائية رفعت يوم الخميس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية واشنطن.

تحدد الدعوى REKK وما يقرب من 30 شخصًا من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا كمتهمين في المخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي أمازون للموافقة على عمليات السداد. فرضت REKK على العملاء، الذين أرادوا الحصول على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro وإطارات السيارات دون دفع ثمنها، عمولة على أساس قيمة الشراء.

وقالت أمازون في الدعوى القضائية التي رفعتها: "إن مخطط المدعى عليهم يخدع أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبدًا؛ وبدلاً من إعادة المنتجات كما وعدت، يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج والمبلغ المسترد".

تسرد الدعوى أكثر من اثنتي عشرة معاملة من يونيو 2022 إلى مايو 2023 على أنها تؤدي إلى استرداد مبالغ احتيالية. تشمل العناصر المشتراة وحدات تحكم الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا. حددت الشركة ما لا يقل عن سبعة من موظفي أمازون السابقين الذين شاركوا في السرقة على أنهم "مطلعون" من خلال تلقي رشاوى بآلاف الدولارات للموافقة على المبالغ المستردة على الرغم من عدم إرجاع المنتجات.

سوف ينفق المتسوقون حول العالم 678 مليار دولار على مواقع أمازون هذا العام، مما يجعلها هدفًا كبيرًا لعمليات الاحتيال التي تؤدي أحيانًا إلى لوائح اتهام جنائية وتتورط فيها المطلعين على أمازون. في عام 2020، اتُهم أحد موظفي أمازون في الهند بتلقي رشاوى بقيمة 100 ألف دولار لمنح تجار مختارين مزايا على الآخرين الذين يبيعون البضائع على الموقع.

وقالت أمازون إنها أنفقت 1.2 مليار دولار ووظفت 15 ألف شخص في عام 2022 لمكافحة السرقة والاحتيال وإساءة الاستخدام على موقعها.

"عندما يتم اكتشاف الاحتيال، كما في هذه الحالة، تتخذ أمازون مجموعة متنوعة من الإجراءات لوقف النشاط، بما في ذلك إصدار تحذيرات، وإغلاق الحسابات، ومنع الأفراد المتورطين في عمليات الاحتيال في استرداد الأموال من فتح حسابات جديدة"، قال دارميش ميهتا، نائب رئيس أمازون في الولايات المتحدة.