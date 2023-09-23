الاحتكار يهدد أمازون.. معركة قضائية جديدة

يبدو أن لجنة التجارة الفيدرالية مستعدة لجر أمازون إلى معركة قانونية أخرى بين الجانبين. وتستعد الوكالة لرفع دعوى مكافحة الاحتكار ضد أمازون في الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج. أفادت رويترز أن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت مسودة شكوى إلى المدعين العامين في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الولايات بقضيتها.

ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل التحدي القانوني الذي طال انتظاره. من المتوقع أن تستهدف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أمازون برايم، بالإضافة إلى الادعاءات بأن أمازون تدفع البائعين الخارجيين لاستخدام خدماتها اللوجستية والإعلانية. ويقال أيضًا أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن أمازون لديها قواعد لمنع بيع المنتجات بسعر أقل على منصات منافسة، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً في الدعوى (رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب هذه الممارسة المزعومة).

قامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفحص أمازون لعدة سنوات. وإذا رفعت دعوى قضائية الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك بمثابة الإجراء الرابع الذي اتخذته ضد الشركة هذا العام. وفي شهر مايو، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد أمازون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية الأطفال تتعلق بأليكسا وادعت أنها كانت تتطفل على مستخدمي رينغ. دفعت أمازون ما مجموعه 30.8 مليون دولار لتسوية الرسوم بسرعة في كلتا الحالتين.

وفي الشهر التالي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أخرى ضد أمازون، مدعية هذه المرة أن الشركة أجبرت الأشخاص على الاشتراك في اشتراك برايم ثم جعلت من الصعب عليهم الإلغاء. ولا تزال تلك القضية مستمرة. وأضافت الوكالة هذا الأسبوع ثلاثة مديرين تنفيذيين في أمازون كمتهمين. وتزعم أن هؤلاء الأفراد رفضوا مناشدات موظفي أمازون بالتوقف عن استخدام أساليب خادعة لخداع الأشخاص للتسجيل للحصول على دفعة متكررة من خلال Prime.