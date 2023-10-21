أمازون تجرب الروبوتات البشرية لتقليل الموظفين

تقوم شركة أمازون بتجربة الروبوتات البشرية في مستودعاتها بالولايات المتحدة، في أحدث علامة على قيام شركة التكنولوجيا العملاقة بأتمتة المزيد من عملياتها.

وقالت أمازون إن هذه الخطوة تهدف إلى "تحرير الموظفين لتقديم خدمات أفضل لعملائنا".

وقالت إنها تختبر روبوتًا جديدًا يسمى ديجيت، وله أذرع وأرجل ويمكنه تحريك الأشياء وإمساكها والتعامل معها بطريقة مماثلة للإنسان.

وقالت إحدى النقابات إن أمازون "تعامل عمالها مثل الروبوتات منذ سنوات".

قال ستيوارت ريتشاردز، أحد المنظمين في نقابة التجارة البريطانية GMB: "الأتمتة في أمازون هي سباق أولي لفقدان الوظائف. لقد رأينا بالفعل مئات الوظائف تختفي أمامها في مراكز تلبية الطلبات".

في الواقع، تخلق التقنيات فرص العمل، فهي تسمح لنا بالنمو والتوسع. وقد رأينا أمثلة متعددة على ذلك من خلال الروبوتات التي لدينا اليوم.

وقال "إنها لا تعمل دائما لسوء الحظ ونحتاج إلى أشخاص لإصلاحها".

وكثفت أمازون استخدامها للروبوتات في السنوات الأخيرة، مع تزايد الضغوط لخفض التكاليف.

وأعلنت العام الماضي أنها تقوم بتجربة ذراع آلية عملاقة يمكنها التقاط الأشياء. وهي تستخدم بالفعل الروبوتات ذات العجلات لنقل البضائع حول مستودعاتها، وبدأت في استخدام طائرات بدون طيار للتوصيل في ولايتين أمريكيتين.