البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويصرح: المشاركة واجب وطني (فيديو)

أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنها حق دستوري لكل إنسان: "إحنا متعودين كمصريين إننا منسيبش حقنا، والمفترض أنّ كل وطني مصري أصيل يتمسك بحقه.. مفيش تنظيم أجمل من كده، وبخاصة أنه على مستوى الجمهورية كلها، والإشراف القضائي شيء رائع ويضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".

الاختيار في الانتخابات الرئاسية حرية ومسؤولية:

أضاف عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: "دائمًا الاختيار حرية ومسؤولية، فأنت حر في اختيار ما تريد، لكنها مسؤولية أمام التاريخ والوطن والعالم كله".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "المشاركة في هذه الانتخابات واجبة، والمشاركة في أي انتخابات بصفة عامة تعبر عن المواطنة، وهناك مسؤولون كثر في كل البلد يتعبون من أجل الشعب، فإن الشعب عليه رد هذه المحبة والتعب والمجهود بالمشاركة في الحقوق الدستورية لكل إنسان".

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.