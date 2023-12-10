الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في انتخابات الرئاسة وكثافات عالية باللجان

المستشار أحمد بندارى
المستشار أحمد بندارى

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، متابعة فتح لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا انتظام العمل بجميع اللجان الفرعية، مشيرًا إلى وجود تأخير في لجنة بمحافظة الجيزة لمدة دقائق وانتظام العمل بها.

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وكشف المستشار أحمد بندارى، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، أن رؤساء اللجان أكدوا انتظام العمل باللجان الفرعية وهناك كثافات عالية من المواطنين أمام اللجان.

وأوضح المستشار أحمد بندارى، أن عددًا من رؤساء اللجان العامة أشاروا إلى وجود زحام فى بعض اللجان، ووجود كثافات فى عدد من لجان السيدات فى أكثر من مكان.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

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