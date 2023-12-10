الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: أول أركان الديمقراطية (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أدلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى لجان محافظة القاهرة.

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الأطفال يخطفون الأنظار بالأعلام أمام مقرات انتخابات الرئاسة (فيديو)

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انتظام عملية التصويت في لجان انتخابات الإسماعيلية

وقال إن الانتخابات الرئاسية مهمة ويجب على الشعب المشاركة والإدلاء بأصواتهم، متابعا: "أول أركان الديمقراطية، هي المشاركة ثم المسؤولية ثم التداول ثم الحرية".

وأكد أن المشاركة في انتخابات الرئاسة، أول خطوة في الديمقراطية، وإذا كانت صحيحة فنحن على الطريق الصحيح، داعيا الشعب للمشاركة واخختيار الشخص الذي يراه مناسبا.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

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