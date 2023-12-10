نجلاء فتحي تدلى بصوتها في الانتخابات.. وتصرح: النهارده يوم مهم لكل المصريين
أدلت الفنانة نجلاء فتحي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة في الانتخابات الرئاسية.
وجهت الفنانة القديرة نجلاء فتحي رسالة للمصريين قالت فيها: النهارده يوم مهم لكل المصريين ولازم الكل ينزل ويشارك فى الانتخابات الرئاسية .
وقالت الفنانة نجلاء فتحي: «لازم طبعا أنزل واشارك وأقول كلمتي، لأن الانتخابات حق سياسي لكل مواطن مصري، ».
وطالبت الفنانة نجلاء فتحي، المصريين، بالنزول والمشاركة قائلة: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم في الوقت ده».