سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد في البنوك

سعر الريال السعودي.. واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارها، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه، وسعر بيع نحو 8.25 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات بشكل عام، لا سيما سعر الريال السعودي، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والتي يهتم بها المواطن متابعي الوفد بالنسبة لأسعار العملات، وجاء سعر الريال اليوم على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم امام الجنية المصري

الريال السعودي

ثبت سعر شراء الريال السعودي، وأيضا سعر البيع عند نفس المستويات السابقة مقابل الجنيه المصري، بحسب البيانات الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، حقق سعر شراء الريال السعودي نحو 8.22 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حافظ سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر على مستواه عند 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

قٌدر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.