لجان المغتربين ببنى سويف تستقبل الناخبين

احتشد العشرات من المغتربين فى لجنة انتخابات مدرسة الصناعات الثانوية الميكانيكية رقم 54 للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية في مدينة بني سويف.

حيث انتظم الناخبين امام صندوق الاقتراع، بعد أن وفر رئيس اللجنة وأفراد التامين جميع الإجراءات للتيسيرعلى المواطنين فى مناخ يسوده السعادة والفرح

و تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بدء عملية التصويت في اول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركز انتخابي ، بجانب 4 لجان للمغتربين

واصل المحافظ متابعاته لانتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين ، في تمام الساعة 9 صباحاً، و وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث عملية التصويت بدأت في المواعيد الرسمية ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت الإشراف القضائي.

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