كيفية إنشاء وإرسال Photomoji في رسائل جوجل

بدأت خدمة رسائل جوجل أخيرًا في طرح الميزة التي تتيح لك تحويل الصور إلى رموز تعبيرية، أو على الأقل شيء مشابه. يتكامل الإصدار الجديد بشكل جيد لدرجة أنك قد تفوته، لذلك سيتناول هذا الدليل كيفية إنشاء Photomoji في رسائل Google.

ما هي الصور المتحركة Photomoji



إلى جانب كونها عبارة عن حقيبة سفر غريبة، يمكن أن تظهر Photomoji في مكانين في سلسلة الرسائل في تطبيق رسائل جوجل. أولاً، ستتمكن من استخدام هذه الصور التي تحولت إلى رموز تعبيرية كملصقات. وستظهر كصور عند إرسالها إلى مستخدمي RCS/SMS الآخرين على أي جهاز يستقبلها.

هناك طريقة أخرى لاستخدام التنسيق الجديد وهي التفاعلات. سيؤدي النقر لفترة طويلة على أي رسالة في سلسلة المحادثات الخاصة بك إلى ظهور دائرة من تفاعلات الرموز التعبيرية الاختيارية. بمجرد إنشاء Photomoji، سيكون متاحًا في علبة التفاعل. سيؤدي اختيار رد الفعل إلى وضع Photomoji أسفل الصورة في شكل أصغر بكثير.

في الوقت الحالي، لا يمكن وضع Photomoji بين الكلمات مثل الرموز التعبيرية العادية في النص، ولكن قد يصبح ذلك خيارًا في المستقبل بمجرد توفر الميزة على نطاق واسع.

كيفية إنشاء الصور التعبيرية الجديدة لجوجل



إذا نظرت بسرعة كبيرة، فقد تفوت ميزة إنشاء Photomoji الجديدة في رسائل جوجل تمامًا. في قائمة التفاعل المضمنة في حقل الإنشاء، ستظهر فئة جديدة تسمى "مخصص". ومن هناك، ستتمكن من استخدام وإنشاء ترسانة Photomoji الخاصة بك.

في رسائل جوجل، اضغط على زر الرموز التعبيرية في حقل الإنشاء.

اضغط على إنشاء.

التقط صورة أو قم بالتمرير عبر مكتبتك واختر واحدة.

ملحوظة: حاول العثور على واحد بموضوع واضح.

عندما تختار واحدًا، ستحاول رسائل جوجل تحديد الموضوع. بمجرد أن تكون راضيًا عما تختاره، اضغط على أيقونة الإرسال.

في أي وقت، يمكنك التوجه إلى القسم المخصص في قائمة الرموز التعبيرية واختيار صورة تم إنشاؤها. لحذف واحدة، انقر مع الاستمرار لمدة ثانية حتى يظهر مربع حوار.

وللتأكيد، يمكن استخدام هذه الصور كصورة في الدردشة أو كرد فعل على أي رسالة مرسلة. انقر مع الاستمرار على الرسالة، واختر أحدث Photomoji أو اضغط على أيقونة إضافة الرموز التعبيرية لاختيار رمز مختلف.