جوجل تعترف بإعداد فيديو تجريبي لـ Gemini AI

تعتمد Google على منافسها GPT-4، Gemini، لدرجة أنها عرضت أجزاء من فيديو تجريبي حديث. في مقال رأي، قالت بلومبرج إن جوجل تعترف أنه بالنسبة لمقطع الفيديو الخاص بها الذي يحمل عنوان "التدريب العملي مع الجوزاء: التفاعل مع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط"، لم يتم تحريره فقط لتسريع المخرجات (الذي تم الإعلان عنه في وصف الفيديو)، ولكن تم تحريره ضمنيًا أيضًا. كان التفاعل الصوتي بين المستخدم البشري والذكاء الاصطناعي معدومًا في الواقع.

بدلاً من ذلك، تم إنشاء العرض التوضيحي الفعلي من خلال "استخدام إطارات الصور الثابتة من اللقطات، والحث عبر النص"، بدلاً من جعل Gemini يستجيب - أو حتى يتوقع - رسمًا أو تغييرًا للكائنات على الطاولة في الوقت الفعلي. وهذا أقل إثارة للإعجاب بكثير مما يريد الفيديو تضليلنا في التفكير، والأسوأ من ذلك، أن عدم إخلاء المسؤولية بشأن طريقة الإدخال الفعلية يجعل استعداد الجوزاء موضع شك إلى حد ما.



ليس من المفاجئ أن تنفي Google ارتكاب أي مخالفات هنا، حيث أشارت The Verge إلى منشور X كتبه القائد المشارك لـ Gemini، Oriol Vinyals، والذي يقول "جميع مطالبات المستخدم ومخرجاته في الفيديو حقيقية"، وأن قام الفريق بعمل الفيديو "لإلهام المطورين". ونظراً لاهتمام الصناعة والسلطات بالذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، فربما ينبغي على عملاق التكنولوجيا أن يكون أكثر حساسية بشأن عروضه التقديمية في هذا المجال.