جوجل تحاول إصلاح خطأ Drive المتسبب في اختفاء ملفات الأشخاص

تم الإبلاغ في أواخر (نوفمبر) عن أن Google Drive لسطح المكتب (الإصدار 84.0.0.0-84.0.4.0) واجه مشكلة في المزامنة، مما تسبب في اختفاء الملفات لعدة أشهر أو حتى سنوات. إذا لم يحالفك الحظ لتكون جزءًا من هذه "المجموعة الفرعية الصغيرة" من المستخدمين، فهناك أخيرًا بعض الأخبار الجيدة. في أحدث إصدار من تطبيق Drive لسطح المكتب (الإصدار 85.0.13.0 أو أعلى)، ستتمكن من الوصول إلى أداة استرداد الملفات عبر بضع خطوات: انتقل إلى شريط القائمة أو علبة النظام، وانقر على أيقونة Drive لسطح المكتب، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Shift" وانقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك ستتمكن من الضغط على "الاسترداد من النسخ الاحتياطية".

من هناك، من المفترض أن ترى إشعارًا يقول "لقد بدأ الاسترداد"، ونأمل أن تتلقى رسالة "اكتمل الاسترداد" بعد فترة. ستجد بعد ذلك مجلدًا جديدًا باسم "Google Drive Recovery" يحتوي على الملفات التي لم تتم مزامنتها على سطح المكتب.

حظًا سعيدًا، لأن Google لا تتوقع أن تنجح هذه الطريقة مع الجميع. وقالت الشركة في الدعم: "إذا حاولت تشغيل أداة الاسترداد وواجهت مشكلات، فأرسل تعليقات من خلال تطبيق Drive لسطح المكتب باستخدام علامة التصنيف "#DFD84" وتأكد من تحديد المربع لتضمين سجلات التشخيص". صفحة. هناك أيضًا تعليمات لأولئك الذين يفضلون تجربة واجهة سطر الأوامر والنسخ الاحتياطي لنظام Windows والنسخ الاحتياطي لـ Time Machine.