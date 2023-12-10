الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية لـ 36.4% خلال شهر نوفمبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد،تراجع معد التضخم السنوي فى اسعار السلع الاستهلاكية الى 36.4%خلال شهر نوفمبر 2023مقابل 38.5%فى الشهر المماثل للعام الماضى وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (191.8) نقطة وبلغ  معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 0.9 % )  لشهر نوفمبر 2023 مقابل ( 1.2 ) لشهر أكتوبر 2023 السابق علية  .

وارجع التقرير الشهرى لاسعار السلع الاستهلاكية اصدره الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%). وذلك بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعةالمنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%).  

سجل التغير الشهرى فى الاسعار  لقسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%).
وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%) .
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً  قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%) .وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).
كما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة    (-2.3%).وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%) .
وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، 
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%) .وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية  بنسبة (5.5%).

اشار الجهاز الى التغير السنوي بين  (شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022)حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (63.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار  مجموعة الدخان بنسبة (72.1%).
وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.5%) .

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%).

كما سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (47.4%).

الجريدة الورقية